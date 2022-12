Taïwan : nouveaux exercices militaires de la Chine en réponse aux "provocations" américaines

L'Armée populaire de libération (APL) "a mené, dans l'espace maritime et aérien autour de l'île de Taïwan, des patrouilles conjointes de préparation au combat réunissant plusieurs services, ainsi que des exercices interarmées de frappe", a indiqué Shi Yi, porte-parole du Théâtre d'opérations Est. "Il s'agit d'une réponse ferme face au renforcement de la collusion entre les États-Unis et les autorités taïwanaises et de leurs provocations", a-t-il souligné dans un communiqué. L'APL a également publié sur Twitter les photos d'un bombardier, d'un navire de guerre et d'un paysage aérien montrant, depuis un cockpit d'avion, ce qui est présenté comme une chaîne montagneuse de Taïwan. Ce dernier cliché entend souligner que l'appareil s'est approché relativement près des côtes taïwanaises.