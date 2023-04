Taïwan : un hélicoptère chinois et trois navires de guerre détectés près de l'île

Les tensions montent d'un cran. Taïwan a annoncé avoir détecté ce jeudi matin trois navires de guerre et un hélicoptère anti-sous-marin chinois près de l'île. "Un appareil de l'Armée populaire de libération et trois vaisseaux de la Marine de l'Armée populaire de libération ont été détectés à 6h" locales (22h GMT mercredi), a indiqué le ministre taïwanais de la Défense dans un communiqué. "Les forces armées ont surveillé la situation et ont chargé un appareil de la Patrouille aérienne de combat, les navires de la marine et les systèmes de missiles terrestres de répondre à ces activités."

Une information qui fait suite à la rencontre en Californie entre la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, et le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy. Tsai Ing-wen a alors salué le "soutien indéfectible" des États-Unis à son île autonome. Dans ce contexte inflammable, le dirigeant républicain a adopté un ton prudent après la rencontre. Le troisième personnage de l'État américain a tout de même assuré que la relation entre Taipei et Washington était "plus forte" qu'elle ne l'a jamais été "au cours de (sa) vie".