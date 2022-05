Téhéran confirme l'arrestation de deux ressortissants français, accusés de vouloir "déstabiliser" l'Iran

Si des dizaines d'étrangers ont été arrêtés ces dernières années par Téhéran, parfois échangés contre des prisonniers iraniens détenus dans les pays occidentaux, le cas le plus sensible est celui du chercheur irano-suédois Ahmadreza Djalali, condamné à mort pour espionnage en 2017. Mardi, le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme des Nations unies a appelé l'Iran à suspendre son exécution et demandé la révocation de sa condamnation. Une demande à laquelle pourraient accéder les autorités qui ont toutefois précisé que sa condamnation était "définitive".