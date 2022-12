Les trois-quarts de la population mondiale ont désormais un téléphone portable

Une connexion mondiale... ou presque. Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT), près de 75% des personnes âgées de plus de dix ans ont, en 2022, un téléphone permettant facilitant l'accès à Internet. Pour autant, près d'un tiers de la population mondiale est toujours privé de ce réseau, selon la même agence onusienne, qui a publié un rapport mercredi 30 novembre.

"Les téléphones portables sont la passerelle la plus commune vers internet et le taux de propriété sert d'indicateur de la disponibilité et de l'accès à internet", écrit l'UIT dans son rapport annuel sur la connectivité mondiale. Selon les chiffres collectés par l'Union, 95% des personnes dans les pays riches ont un portable quand dans les pays défavorisés le taux de pénétration chute à 49%.

L'accès à Internet progresse, mais moins vite, après un bond enregistré au plus fort de la pandémie de Covid et ses confinements qui ont forcé des centaines de millions de personnes à travailler ou à étudier en ligne. En 2022, on estime que 5,3 milliards de personnes, soit 66% de la population mondiale, utilisent Internet. La quasi-totalité de ceux qui n'y sont pas connectés se trouve dans les pays les plus pauvres.