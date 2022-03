Guerre en Ukraine : "Rester à Kiev devient très dangereux", admet un Français coincé dans la capitale

Quand il apparaît derrière l'écran de son ordinateur, l'inquiétude se lit sur son visage. Mohamed Elbrahmi est Français et habite dans la banlieue de Kiev. Samedi dernier, il a rallié la capitale et devait la quitter lundi. Alors qu'un convoi russe de plusieurs dizaines de kilomètres s'approche de la ville, Mohamed Elbrahmi, comme des milliers d'autres habitants, est bloqué chez lui, contraint de rester aux abris face à une menace importante imminente.

"La situation devient grave, critique. On entend que les troupes russes s'approchent de plus en plus. Rester sur la capitale devient très très dangereux pour tout le monde, y compris bien sûr pour les Français, témoigne-t-il. On a attendu des plans d'évacuation, on est restés chez nous, on a suivi les consignes mais rester en ce moment devient très dangereux. Il va falloir partir coûte que coûte avant que ce soit trop tard".