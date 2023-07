TÉMOIGNAGES - "C'est une tragédie, la moitié de l'île est brûlée" : des Français évacués racontent les incendies à Rhodes

Sur l'île, seuls 173 pompiers luttent actuellement contre les flammes, appuyés par cinq hélicoptères. Des moyens très insuffisants face à des incendies trop étendus, et favorisés par la chaleur et les vents. Un vrai désastre est en cours, selon Sophie Samoutrakis, une expatriée française. "C'est une tragédie, la moitié de l'île est brûlée", témoigne cette professeure de français à Rhodes, très émue. "On aurait aimé avoir plus de véhicules, plus de canadairs", déplore-t-elle. Les incendies sont toujours hors de contrôle, et remontent progressivement vers le centre de l'île. D'autres foyers sont toujours actifs simultanément dans plusieurs régions de Grèce, où les pompiers ont dénombré 46 nouveaux départs de feu en 24 heures.

Selon le quai d'Orsay, le centre de crise grec a ouvert une cellule d'écoute destinée aux personnes ayant besoin d’assistance : 00 30 210 368 12 59 et 00 30 210 368 13 50.