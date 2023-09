Inondations en Libye : l'aide internationale s'organise, la Croix-Rouge espère encore "trouver des gens vivants"

Des milliers de morts et de disparus, une ville dévastée, au moins 30.000 personnes sans-abri ; le passage de la tempête David dans l'est de la Libye dimanche dernier a engendré un drame humanitaire, notamment à Derna, ville martyre. L'aide internationale s'intensifie, avec l'arrivée d'avions arrivent depuis l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Deux d'entre eux, avec moyens humains et matériels, ont été envoyés par la France afin de construire un hôpital de campagne.