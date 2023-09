Les inondations meurtrières en Grèce sont-elles liées au réchauffement climatique ?

Or, cette "canicule marine" est bien amplifiée par le changement climatique. Selon le rapport spécial du Giec sur l'océan et la cryosphère, entre 2006 et 2016, plus de huit épisodes de canicule marine sur dix peuvent être attribués au changement climatique dû aux activités humaines. "Si le réchauffement climatique est évalué à environ 1,2°C sur l'ensemble de la planète, il est plus important dans certaines régions, et notamment la mer Méditerranée", souligne ainsi notre interlocuteur. Ce bassin peine en effet à évacuer la chaleur, car il "ne communique avec l'océan qu'à travers le détroit de Gibraltar". Si bien que d'après une étude du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), cette mer se réchauffe à un taux 20% plus rapide que la moyenne mondiale.

Ce que confirment les statistiques. Dans une analyse publiée sur le site ClimaMeter, le chercheur du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement a récupéré les données sur les situations météorologiques similaires observées dans le passé (sur la période 1979-2000) pour les comparer à celles enregistrées dans une période récente (2001-2022). Résultat, Davide Faranda affirme que les dépressions sont "plus intenses dans le présent que dans le passé" et "produisent des quantités de précipitations plus importantes". La seule variabilité naturelle du climat ne peut donc pas à elle seule justifier l'intensité de la tempête.

Une analyse sur laquelle s'accorde le climatologue Christophe Cassou. Sur le réseau social X, le chercheur au CNRS et membre du Giec souligne que ces événements qualifiés d'extrêmes sont "dopés, rendus plus probables et intenses par l’influence humaine". Par ailleurs, c'est aussi l'aggravation des conséquences de cette tempête qui est liée à l'activité humaine. Les sols ravagés par les incendies de cet été - dont l'intensité est là aussi liée au réchauffement climatique - ne permettent plus de retenir les glissements de terrain, et l'urbanisation accroit le ruissellement dans des rues transformées en torrent.