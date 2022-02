Tempête Eunice : des milliers d'internautes scotchés par l'atterrissage des avions à Londres

C'est un spectacle aussi hypnotisant qu'effrayant. Alors que Londres a été placée en alerte météo maximale ce vendredi en raison de la tempête Eunice, plus de 400 vols ont été annulés dans les aéroports britanniques, selon la société spécialisée Cirium. Certains avions se risquent cependant encore à atterrir à l'aéroport d'Heathrow, à l'ouest de la capitale anglaise, déséquilibrés par des rafales de plus de 110 km/h et sous les yeux de... milliers de spectateurs.