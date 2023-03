Deux trains déraillent en Suisse, 15 personnes blessées

Nouveau problème sur le réseau ferroviaire européen. Quelques semaines après l'accident meurtrier survenu près de Larissa (Grèce) - qui a fait plus de 50 victimes -, un nouveau déraillement a eu lieu, cette fois en Suisse. Il s'agit même d'un double déraillement puisque deux trains sont sortis de leurs rails quasi-simultanément dans le nord-ouest du pays.

L'un a déraillé vers 16h30 (14h30 GMT) à Lüscherz et l'autre environ vingt minutes plus tard aux alentours de Büren zum Hof, a déclaré à l'AFP une porte-parole de la police, Flurina Schenk. Le premier a fait trois blessés, dont le conducteur, ont déclaré les autorités. Dans le second, neuf adultes et trois enfants ont été touchés, a indiqué Magdalena Rast, la porte-parole de la police cantonale. L'une de ces personnes a subi de graves blessures, ont prévenu les forces de l'ordre.