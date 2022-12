Tempête polaire aux États-Unis : des iguanes et chauves-souris retrouvés gelés

Les températures exceptionnellement basses qui se sont abattues sur l'est et le centre des États-Unis ces derniers jours n'ont pas épargné la faune locale. Alors qu'une tempête polaire qualifiée d'historique par le centre météorologique national a paralysé une partie des États-Unis le weekend de Noël, causant la mort de plusieurs dizaines de personnes et privant des milliers de foyers d'électricité, certains animaux sauvages ont aussi été victimes de la chute du mercure.

C'est le cas en Floride, où les images d'iguanes tombés de leurs arbres ou des toits des maisons, se multiplient sur les réseaux sociaux. Dans cet État du sud des États-Unis, la température est tombée jusqu'à -1°C dans la nuit à Orlando ce weekend - contre une moyenne de 15°C en temps normal - provoquant le gel de ces reptiles au sang froid. Toujours au sud du pays, mais plus à l'ouest, à Houston (Texas), le même scénario s'est produit mais avec des chauves-souris. Plusieurs de ces mammifères ont ainsi été retrouvés congelés sur les routes, comme le montre une publication Twitter.