Tempête tropicale Mawar au Japon : au moins un mort et deux disparus après des pluies torrentielles

Une équipe de sauveteurs "a trouvé un homme d'une soixantaine d'années dans une voiture submergée", a notamment précisé un responsable municipal de Toyohashi, dans le département d'Aichi samedi. À l'ouest, dans le département de Wakayama, où plusieurs cours d'eau sont sortis de leurs lits, des recherches sont en cours pour retrouver un homme et une femme portés disparus, ont indiqué des responsables à l'AFP.

Au total, six personnes ont été grièvement blessées et 24 autres présentaient samedi matin des blessures légères, a indiqué l'Agence nationale de gestion des incendies et des catastrophes naturelles.