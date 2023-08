Tensions au Sahel : le Mali annule l'autorisation de vols d'Air France

La fin des liaisons Paris-Bamako, jusqu'à nouvel ordre. Vendredi 11 août, l'aviation civile malienne a mis fin à l'autorisation accordée à Air France de réaliser des vols entre Paris et Bamako. Une mesure prise quelques jours après la suspension, par la compagnie française, de ses vols en provenance et vers ce pays. Le 7 août dernier, Air France a renoncé - de manière temporaire - à opérer ses sept liaisons hebdomadaires avec le Mali et ses cinq vols par semaine à destination du Burkina Faso.

Air France avait pris cette décision à la suite de la fermeture de l'espace aérien du Niger voisin, théâtre d'un coup d’État le 26 juillet. Initialement, cette suspension devait durer jusqu'à ce vendredi. Quelques heures avant son expiration, la compagnie aérienne a indiqué l'avoir prolongée jusqu'au 18 août inclus "à la suite du coup d’État au Niger et en raison de la situation géopolitique dans la région du Sahel".

Les autorités du Mali, dont les dirigeants militaires se sont solidarisés avec les putschistes nigériens, ont sévi contre la compagnie avant même la prolongation de la suspension, qu'elles ont qualifiée de "manquement notoire" aux termes de son autorisation d'exploitation.