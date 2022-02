Tensions avec la Russie : l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan, le nœud de la crise

C'est justement cette "politique de la porte ouverte" qui pose souci au camp russe. "Le principal sujet (de Vladimir Poutine, ndlr), il n’en a pas fait mystère, il l’a dit dans sa lettre adressée au président Joe Biden, ce qu'il voudrait obtenir c’est un changement profond de la politique de l’Otan. En particulier, ce qu’on appelle la politique de portes ouvertes, ce que ne peut pas lui donner l’Otan", a estimé Emmanuel Macron ce lundi durant son vol en direction de Moscou.

"La question de fond (…) qu’il veut rouvrir à un moment où il est dans une position stratégique plus forte qu’il ne l’était il y a 15 ans, est de savoir comment cet espace de sécurité qu'est l’Otan cohabite avec la Russie", a-t-il ensuite précisé.

Depuis plusieurs mois, Vladimir Poutine dénonce "le manque de volonté de l'Otan de répondre de manière adéquate aux préoccupations légitimes de la Russie" concernant sa sécurité, dixit un communiqué du Kremlin. Moscou demande également que l'Otan s'abstienne de toute activité militaire en Ukraine, "en Europe de l'Est, dans le Caucase du Sud et en Asie centrale" (art. 7 du traité proposé à l'Otan).

En réponse l'Otan demande "le retrait des troupes russes d'Ukraine, Géorgie et Moldavie", en référence respectivement à la Crimée annexée, l'Ossétie et l'Abkhazie pour la Géorgie, et la Transnistrie.