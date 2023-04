La Chine lance des exercices "d'encerclement total" de Taïwan

"L'exercice d'aujourd'hui se concentre sur la capacité à prendre le contrôle de la mer, de l'espace aérien et de l'information (...) afin de créer une dissuasion et un encerclement total" de Taïwan, a rapporté la télévision d'État CCTV, précisant que des destroyers, des vedettes rapides lance-missiles, des avions de chasse, des ravitailleurs et des brouilleurs sont mobilisés.

Taipei a estimé que ces manœuvres menacent la "stabilité et la sécurité" dans la région Asie-Pacifique. Sa présidente, Tsai Ing-wen, a dénoncé un "expansionnisme autoritaire" de la part de la Chine et assuré que le territoire "continuerait à travailler avec les États-Unis et d'autres pays (...) pour défendre les valeurs de liberté et de démocratie". Le ministère taïwanais de la Défense, qui a détecté huit navires de guerre et 42 avions de chasse chinois, dont 29 ont dépassé la ligne médiane qui sépare la Chine de l'île autonome, a indiqué "suivre la situation" et avoir chargé l'armée de "répondre" aux activités militaires chinoises.