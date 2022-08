Tensions dans les Balkans : que se passe-t-il à la frontière entre la Serbie et le Kosovo ?

Dans un discours à la nation dimanche, le président serbe a déclaré que la situation au Kosovo n'avait "jamais été aussi complexe" pour la Serbie et les Serbes qui y vivent. "L'atmosphère a été portée à ébullition", a ajouté Aleksandar Vucic, en affirmant de son côté que "la Serbie gagnera" si les Serbes sont attaqués. En retour, le Premier ministre kosovar a accusé le président serbe de déclencher des "troubles", affirmant que "les prochaines heures, jours et semaines peuvent être difficiles et problématiques".

Le Kosovo a annoncé le mois dernier qu'il envisageait de demander le statut de candidat à l'entrée dans l'Union européenne avant la fin de l'année. Déjà candidate depuis dix ans, la Serbie reste sur une position ambigüe quant à l'invasion russe en Ukraine, qu'elle a condamnée officiellement, sans toutefois adhérer aux sanctions européennes contre Moscou. Belgrade vient d'ailleurs de signer un contrat gazier pour trois ans avec la Russie, avec laquelle elle maintient des liens étroits.