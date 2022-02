Tensions en Ukraine : que va dire Emmanuel Macron à Vladimir Poutine ce lundi ?

Le "signal principal" qui est attendu de la part de la Russie est qu'elle "démontre" qu'elle "n'a pas d'intention offensive" et n'engage "aucune incursion en Ukraine", après avoir massé quelque 100.000 soldats à ses frontières. "Nous voulons que le déploiement militaire russe à la frontière soit allégé, pour être en mesure d’envisager la désescalade", a expliqué l'Élysée.

"Il y a en plus d'exercices militaires russes tous azimuts. Ce sujet est plus sensible et difficile. Il faudra le traiter à Moscou pour enclencher les mesures de confiance, pour enclencher la désescalade", a poursuivi la présidence. "Il y a un risque militaire, mais la posture n’a pas changé. Poutine dit qu’il n’a pas de posture agressive, nous voulons pouvoir le constater."