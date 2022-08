Tensions entre la Chine et Taïwan : attention à ces vidéos qui circulent en ligne

Les fausses vidéos sont apparues en même temps que la rumeur d'une visite de la numéro 3 américaine. Dès le 30 juillet, une vidéo montrant une multitude de coups de feu en direction de la mer a fait son apparition. Selon les internautes qui la diffusaient, il s'agissait d'un exercice militaire réalisé par Pékin dans le détroit de Taïwan. Sauf que les images remontent à novembre 2020.

On retrouve en effet cette séquence dans une vidéo publiée par EBC News, une chaine de télévision taïwanaise, le 7 novembre 2020. En légende, le média indique que l'armée taïwanaise a effectué un "exercice de routine" le soir du 6 novembre, via des "tirs de diverses mitrailleuses et canons", lancés depuis les îles de Matsu. Objectif : simuler la présence d’avions ennemis dans les airs.