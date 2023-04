Kim Jong-un ordonne d'accroître les capacités de dissuasion nucléaire de la Corée du Nord

À quoi joue la Corée du Nord ? Alors que le détroit de Taïwan cristallise les tensions, après les exercices militaires de grande envergure orchestrés par la Chine autour de l'île trois jours durant en réaction à une visite aux États-Unis de la présidente taïwanaise, plus au nord, Pyongyang continue de s'agiter en sous-main. Le leader nord-coréen, Kim Jong-un, a haussé une nouvelle fois le ton, lundi 10 avril. Il a appelé le renforcement des capacités de son pays en matière de dissuasion, "de plus en plus vite" et d'une manière "plus concrète et offensive", rapporte l'agence d'État KCNA, mardi 11 avril.

Un ordre qui a été donné, alors que le numéro un du régime de Pyongyang assistait, la veille, à une réunion de la Commission militaire centrale consacrée à la lutte "contre l'escalade des manœuvres des impérialistes américains et des traîtres, pantins sud-coréens pour déclencher une guerre d'agression", selon l'agence de presse officielle nord-coréenne.