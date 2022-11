Tensions entre les deux Corées : le Nord procède à de nouveaux tirs de missiles balistiques

Mais la situation pourrait se tendre dans les prochaines heures. Peu avant midi, heure locale, la Corée du Nord a tiré un nouveau missile balistique intercontinental. Néanmoins, le lancement semble avoir échoué, a indiqué l'armée sud-coréenne. "Le lancement d'un ICBM par la Corée du Nord s'est vraisemblablement soldé par un échec", a déclaré l'armée de Séoul. Les États-Unis ont condamné ce tir et ont appelé à une stricte application des sanctions de l'ONU contre Pyongyang. Selon eux, ce lancement "souligne la nécessité pour tous les pays d'appliquer pleinement les résolutions du Conseil de sécurité" sanctionnant la Corée du Nord, a précisé le porte-parole du département d'État, Ned Price.

Un peu plus tard, l'armée de l'air sud-coréenne a annoncé la prolongation des exercices aériens - les plus importants jamais organisées - entre Séoul et Washington, à cause des "récentes provocations" de la Corée du Nord. "Les forces aériennes conjointes ont décidé de prolonger l'exercice 'Tempête vigilante' ('Vigilant Storm'), qui a débuté le 31 octobre, en raison des récentes provocations du Nord", a déclaré l'armée de l'air dans un communiqué.