Tensions entre Paris et Alger : Emmanuel Macron se rendra en Algérie le 25 août

Les relations franco-algériennes bientôt meilleures ? Emmanuel Macron sera en Algérie dès le 25 août prochain, pour son premier déplacement de rentrée, et jusqu'au 27 août, a annoncé, ce samedi, le Palais de l'Élysée. La visite est destinée à relancer le partenariat entre les deux pays, après plusieurs mois de crise. "Ce déplacement contribuera à approfondir la relation bilatérale tournée vers l’avenir (...) à renforcer la coopération franco-algérienne face aux enjeux régionaux et à poursuivre le travail d’apaisement des mémoires", a déclaré la présidence française à l'issue d'un entretien téléphonique entre le président français et son homologue Abdelmadjid Tebboune.