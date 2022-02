Tensions russo-ukrainiennes : Emmanuel Macron s'est entretenu avec Vladimir Poutine

Tenter d'enclencher une spirale positive et, à terme, une désescalade. Alors que les relations se tendent de plus en plus et que les discussions deviennent de plus en plus difficiles autour de la question de l'Ukraine, Emmanuel Macron s'est entretenu, ce jeudi 3 février, avec Vladimir Poutine. Le chef d'État français est "persuadé" de la "nécessité" d'avoir un "dialogue direct" avec son homologue russe car "cela permet d'avoir des avancées", explique l'exécutif. Les échanges ont porté sur deux axes majeurs : trouver une solution durable dans le Donbass et réduire les risques dans la région.