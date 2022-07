Visite controversée à Taïwan : en route pour l'Asie, Pelosi entretient le flou

Plus tôt dans la semaine, au cours d'un rare échange direct avec son homologue chinois Xi Jinping, le président américain Joe Biden avait assuré que la position des États-Unis sur Taïwan n'avait "pas changé" et que son pays "s'opposait fermement aux efforts unilatéraux pour modifier le statut ou menacer la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan". De son côté, Xi Jinping a appelé Joe Biden à ne "pas jouer avec le feu", et un porte-parole de la diplomatie chinoise avait parlé d'un déplacement de Nancy Pelosi sur l'île comme d'une "ligne rouge".

La visite de Nancy Pelosi intervient alors que la tension militaire monte dans la région. L'armée taïwanaise a effectué cette semaine ses plus importants exercices militaires annuels, qui comprenaient des simulations d'interception d'attaques chinoises depuis la mer. Dans le même temps, le porte-avions américain USS Ronald Reagan et sa flottille ont quitté Singapour pour se diriger vers la mer de Chine méridionale dans le cadre d'une opération programmée, a indiqué l'US Navy. Et samedi, en guise de réponse, la Chine a organisé un exercice militaire "à munitions réelles" dans le détroit de Taïwan.