Exercices militaires à Taïwan : les États-Unis appellent la Chine à la "retenue"

L'appel au calme de Washington. Les États-Unis ont demandé samedi à la Chine de faire preuve de retenue au premier jour d'exercices militaires autour de Taïwan. Les autorités américaines ont assuré qu'elles étaient prêtes à respecter leurs engagements en matière de sécurité en Asie.

"Nos canaux de communication avec la République populaire de Chine restent ouverts et nous avons toujours appelé à la retenue et à ne pas modifier le statu quo", a déclaré un porte-parole du département d'État. "Nous sommes confiants dans le fait que nous avons des ressources et des capacités suffisantes dans la région pour assurer la paix et la stabilité", a également fait savoir le porte-parole, ajoutant que les États-Unis suivaient "de près les actions de la Chine".