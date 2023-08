Tentative de coup d'État au Gabon : après la réélection d'Ali Bongo, des militaires annoncent mettre "fin au régime en place"

Parmi les militaires qui se sont exprimés mercredi matin figurent des membres de la garde républicaine (GR), la garde prétorienne de la présidence, reconnaissables à leurs bérets verts, ainsi que des soldats de l'armée régulière et des policiers. Leur déclaration a aussi été diffusée sur la télévision publique Gabon 1ere. Ce coup de force intervient alors que le pouvoir avait décidé, après les accusations de fraudes samedi, d'instaurer un couvre-feu et de couper Internet dans tout le pays. Des mesures mises en place pour parer, selon le gouvernement, à la diffusion de "fausses nouvelles" et à "d'éventuelles violences".

Ali Bongo, 64 ans, a été élu en 2009 à la tête du Gabon, après la mort de son père Omar Bongo Ondimba, qui avait dirigé pendant plus de 41 ans ce petit État d'Afrique centrale, riche de son pétrole. Cette succession au pouvoir a souvent été dénoncée par l'opposition qui fustige une "dynastie Bongo" à la tête du pays depuis plus de 55 ans. Ali Bongo briguait un troisième mandat, réduit de 7 à 5 ans, aux élections de samedi qui regroupaient trois scrutins, présidentiel, législatifs et municipaux, tous sur un seul tour.