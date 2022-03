Terreur nucléaire en Ukraine : la direction de la centrale de Zaporijia sous la menace armée des Russes

Si un bâtiment consacré aux formations a été ravagé par l'incendie, qu'un "tuyau spécial qui raccorde les réacteurs aux bâtiments de traitement" a été endommagé, et que le niveau de radiation autour de la centrale semble normal, il est pour l'instant impossible "d'évaluer la gravité des dégâts", explique-t-il. Et pour cause, il faudrait pour cela "inspecter les réacteurs", chose impossible puisque "les membres de la direction sont aux mains des Russes, et nous ne pouvons pas les contacter".

Au total, 10 à 15 personnes travaillent "sous leurs ordres, et sous menace armée" des Russes. Ces derniers exigent la réparation de ce qui a été endommagé par les bombardements et contrôlent les informations communiquées par les membres de la direction de la centrale. "Il faut savoir que tout ce qui est déclaré depuis 6 heures vendredi, à la direction de la centrale comme à la mairie d’Enerhodar, l’est sous le contrôle des Russes", assure Petro Kotin.