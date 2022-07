Testé négatif au Covid-19, Joe Biden sort de son isolement après cinq jours de traitement

Joe Biden "a terminé son traitement de cinq jours au Paxlovid (un médicament antiviral) il y a 36 heures", a précisé le Dr O'Connor. Le chef d'État est "sans fièvre" et son état de santé s'est "progressivement amélioré et ses symptômes (ont) quasiment disparus".

Le médecin indique également dans sa lettre que le président, le plus âgé à occuper le poste d'homme le plus puissant du monde, portera un masque pour les dix prochains jours lorsqu'il sera entouré et qu'il sera testé plus régulièrement.