L'un des 13 Thaïlandais miraculés d'une grotte en 2018 est mort

Un destin brisé. À l'été 2018, le sort de Duangpetch Promthep a tenu en haleine le monde entier. Le jeune garçon, capitaine de l'équipe de football des "Sangliers sauvages" en Thaïlande, s'était retrouvé coincé, durant près de deux semaines, avec onze de ses coéquipiers et leur entraîneur, dans la grotte de Tham Luang, une des plus grandes du pays. Surpris par la montée soudaine d'une rivière souterraine, grossie par la mousson, le petit groupe avait été piégé dans la cavité, à plus de quatre kilomètres de la sortie. Coupés de tout contact extérieur et sans rien à manger, les enfants, âgés de 11 à 16 ans, et leur accompagnateur, avaient survécu jusqu'à l'arrivée des secours, en buvant de l'eau de pluie sur les parois de la grotte.

Après neuf jours d'angoisse passés sous terre, Duangpetch Promthep, 13 ans à l'époque, avait été finalement ramené à l'air libre. Son large sourire de délivrance avait fait les gros titres au moment des opérations de secours, largement médiatisées et dont la complexité extrême avait nécessité l'intervention de spéléoplongeurs venus des quatre coins du globe.