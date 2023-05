"La danseuse serbe" : cette simple légende urbaine qui terrifie les réseaux sociaux

À l'origine de cette tendance sur TikTok, on retrouve une vidéo publiée le 13 février, qui cumule pas moins de 114 millions de vues. En anglais, son auteure ne donne pas beaucoup d'informations. Elle accompagne les images d'un seul avertissement : "Attention les gars". Un conseil accompagné du hashtag Serbie et Zvezdara, du nom de l'une des municipalités de la capitale, Belgrade. En commentaires, plusieurs jeunes Français s'inquiètent. "Ce qui me fait flipper, c'est qu'elle n'a rien publié depuis", s'alarme par exemple l'un d’eux.

Si la diffusion de ces images a donné naissance à plusieurs dizaines d'autres clips qui ont gagné plus ou moins de succès, en réalité, il ne s'agit pas de la première apparition de cette figure effrayante. Dans la presse serbe, on découvre que cette rumeur remonte en fait à septembre 2019. À cette époque, des témoins anonymes assurent au journal La Serbie aujourd'hui avoir vu, dans la municipalité de Zvezdara, une femme danser en costume traditionnel serbe. Elle s'en prenait ensuite aux badauds et aux voitures, en brandissant un couteau.