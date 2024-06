Le groupe Live Nation, maison-mère du géant de la billetterie, a annoncé au gendarme américain de la Bourse avoir été hacké, comme le craignait le gouvernement australien. "À date, l'incident n'a pas eu, et nous pouvons raisonnablement penser qu'il n'a pas, d'impact matériel sur notre activité ou nos résultats financiers", précise-t-il. Les pirates se proposeraient de vendre les informations récupérées, telles que des numéros de téléphone et les quatre derniers chiffres des numéros de cartes de crédit des clients, sur le dark web.

Ses systèmes ont bien été corrompus. Live Nation, maison-mère du géant de la billetterie Ticketmaster, confirme avoir été hacké dans un document déposé auprès du gendarme américain de la Bourse, la SEC. Le groupe américain affirme avoir été informé le 20 mai du piratage de sa plateforme de ventes de places de spectacles et avoir fait appel à des entreprises spécialisées afin de déterminer la nature de la brèche.

Une rançon de 500.000 dollars

Le gouvernement australien est le premier à avoir lancé l’alerte en ouvrant une enquête sur un "problème" de cybersécurité. Même le FBI a proposé son aide pour démêler le vrai du faux. Ces investigations font suite aux revendications de pirates informatiques affirmant avoir accédé aux données personnelles de 560 millions de clients de Ticketmaster. Baptisés "ShinyHunters", ces hackers de renommée mondiale réclament une rançon de 500.000 dollars.

Live Nation ajoute avoir eu confirmation lundi que les pirates, sans préciser s'il s'agit ou non de ce groupe, se proposaient de vendre les données récupérées sur le dark web. Il s’agirait de noms, d’adresses, d’emails, de numéros de téléphone, mais aussi d’informations bancaires, dont les quatre derniers chiffres des numéros de cartes de crédit des clients et leur date d’expiration. "À date, l'incident n'a pas eu, et nous pouvons raisonnablement penser qu'il n'a pas, d'impact matériel sur notre activité ou nos résultats financiers. Nous continuons d'évaluer les risques, et nos efforts pour y remédier sont en cours", insiste l’entreprise dans le document officiel consulté par l’AFP.

Voilà une affaire dont se serait bien passé Live Nation, cible de vives critiques aux États-Unis en raison de son monopole sur l’industrie du spectacle. Le fiasco de la mise en vente des places pour la tournée américaine de Taylor Swift l’an dernier est même remonté jusqu’au Congrès. Une procédure judiciaire a également été lancée par les autorités américaines qui dénoncent ses pratiques anticoncurrentielles.

Les pratiques tarifaires de Ticketmaster, avec des frais élevés et l'absence d'alternatives, constituent depuis longtemps un problème politique aux États-Unis. Peu de mesures ont été prises pour ouvrir le marché à une plus grande concurrence, rappelle l’AFP.