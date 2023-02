VIDÉO - "Risque inacceptable" : pourquoi TikTok est visé par une vague d'interdictions

TikTok fait face à une vague d'interdictions. Le 23 février dernier, la Commission européenne avait annoncé bannir le réseau social chinois sur tous les appareils professionnels de son personnel. Une mesure restrictive prise à titre préventif afin de "protéger" les données de l'institution, en raison de soupçons d'espionnage au profit de Pékin. Les fonctionnaires et les employés ont ainsi été invités à désinstaller l'application au plus tard le 15 mars. Un exemple que vont suivre le Canada et les États-Unis, où plus de la moitié des États avaient déjà prohibé la plateforme au sein de leurs administrations.

Les agences fédérales américaines devront s'assurer que leurs appareils ne sont plus dotés de TikTok sous 30 jours, a ordonné, lundi 27 février, le Bureau de la gestion et du budget (OMB) à la Maison Blanche. Cet ordre est pris en application d'une loi votée fin décembre et ratifiée par le président Joe Biden. Dans un mémorandum, la directrice de l'OMB, Shalanda Young, a demandé aux agences gouvernementales de "supprimer et d'interdire les installations" de l'application de vidéos sur les appareils leur appartenant ou gérés par elles, et d'"interdire le trafic internet" depuis ces appareils vers l'application.