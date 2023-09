TikTok : qu’est-ce que le "One Chip Challenge", qui a causé la mort d’un jeune aux États-Unis ?

Un défi TikTok aussi viral que dangereux. Depuis plusieurs mois, le "One chip challenge" pullule sur ce réseau social prisé des plus jeunes. Non sans risque : il a engendré vendredi dernier la mort d'un jeune Américain de 14 ans.

Le concept de ce nouveau challenge est simple : il s'agit de manger la chips considérée comme la plus épicée du monde. Plus précisément celles fabriquées par la marque Paqui depuis 2016. Signe particulier ? Elle est composée de dix ingrédients, dont le California Reaper Pepper et le Naga Viper Pepper, qui sont les deux premiers piments les plus forts du monde.