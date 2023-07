"Je suis resté seul en mer pendant longtemps" : un marin et son chien secourus après deux mois dans le Pacifique

Un long périple auquel le marin a survécu avec les moyens du bord. Et ce que lui offrait la mer. Au micro de 9News, le quinquagénaire explique comment il a mangé du poisson cru et bu de l'eau de pluie. Une "combinaison de chance et de compétences", comme l'a résumé Mike Tipton, un expert en survie dans l’océan, dans la presse australienne. Au-delà de trouver des solutions pour se nourrir et s'hydrater, le marin né à Sydney a aussi rapidement cherché comment se protéger du soleil, omniprésent à cette période de l'année dans la région, avec les restes de son catamaran. Un réflexe qui lui a surement sauver la vie. "Il faut se protéger parce que la dernière chose que l'on souhaite, c'est de suer, et courir le risque de la déshydratation", a souligné l'expert. Si bien que selon son médecin, l'état de santé du marin est "stable". "Il se porte très bien", a-t-il assuré.