Tir mortel sur le tournage de "Rust" : une première condamnation

C'est cet homme de 63 ans qui avait tendu à Alec Baldwin, le 21 octobre 2021, une arme censée être chargée de balles à blanc. Il lui avait remis l'arme en l'informant qu'elle était "froide", c'est-à-dire qu'elle n'était pas dangereuse dans le jargon d'Hollywood. Mais en l'actionnant, l'acteur a tué Halyna Hutchins et blessé le réalisateur, Joel Souza. Alec Baldwin, tout comme l'armurière du tournage Hannah Gutierrez-Reed, ont été inculpés d'homicide involontaire et risquent jusqu'à 18 mois de prison et 5000 dollars d'amende.

Lors de l'enquête, la police s'est attachée à déterminer comment des munitions réelles avaient pu se trouver sur ce tournage dans un ranch du Nouveau-Mexique, ce qui est formellement interdit, précisément pour éviter des accidents. Les enquêteurs ont conclu que Hannah Gutierrez-Reed avait mis la munition dans l'arme utilisée par Alec Baldwin, au lieu d'une balle factice.