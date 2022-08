VIDÉO - "Si la Chine attaque, c'est la fin du monde", prévient l'ambassadeur de Taïwan en France

Les manœuvres militaires chinoises ont débuté jeudi dans six zones encerclant Taïwan, au niveau de routes commerciales très fréquentées et parfois à seulement 20 kilomètres des côtes taïwanaises. "Les exercices commencent" et se poursuivront jusqu'à dimanche midi, a indiqué la télévision publique chinoise CCTV dans un message sur les réseaux sociaux. "Pendant cette période, navires et aéronefs ne doivent pas pénétrer dans les eaux et les espaces aériens concernés".

À Pingtan, une île chinoise, des journalistes ont vu plusieurs projectiles non identifiés tirés s'envoler dans le ciel vers la mer, suivis de panaches de fumée blanche. Peu auparavant, des hélicoptères militaires avaient survolé le ciel en direction du détroit de Taïwan.