Des "restes humains présumés" découverts parmi les débris du Titan

Une découverte qui pourrait permettre de comprendre, avec plus de précisions, ce qu'il s'est passé. Des "restes humains présumés" ont été trouvés parmi les débris du Titan, qui a disparu avec cinq personnes à son bord dans l'Atlantique Nord, près de l'épave du Titanic, ont annoncé mercredi les garde-côtes américains dans un communiqué. "Recueillis avec soin dans l'épave sur le site de l'accident", ils vont être analysés. Les résultats de "de cruciaux éléments de compréhension de la cause de cette tragédie", a déclaré le capitaine Jason Neubauer, qui dirige l'enquête. L'officier a également salué les efforts internationaux et inter-agences consentis "afin de récupérer et préserver ces preuves cruciales à une distance de la côte et à une profondeur extrêmes".