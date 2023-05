États-Unis : les autorités craignent un "afflux chaotique" de migrants après la fin d'une mesure sanitaire

La situation était confuse encore, ce vendredi 12 mai au matin, des deux côtés de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. En cause : l'expiration d'une mesure, dans la nuit de jeudi à vendredi, qui permettait à Washington de verrouiller l'accès au territoire américain depuis le début de la pandémie.

Le "Titre 42", qui visait à limiter la propagation du Covid-19, conférait la possibilité aux autorités américaines de refouler immédiatement tous les migrants entrés dans le pays, y compris les demandeurs d'asile. En trois ans, il a été utilisé 2,8 millions de fois. Sa levée a semé le trouble chez de nombreux migrants à la frontière et fait craindre aux autorités un afflux "chaotique". Face à la situation, l'État fédéral a mobilisé "plus de 24.000 agents et force de l'ordre" à la frontière, en plus de 4000 militaires déjà présents.