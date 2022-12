Toilettes coupées, hausse de la prostitution... Une chaine russe dramatise la crise énergétique européenne

Entre approximations et caricatures, il dépeint alors une Europe dans la tourmente. Parmi les exemples les plus frappants, on retient celui donné par la journaliste Yuka Royer. Dans son reportage, elle indique qu'en Finlande, "ils ont décidé d'enseigner aux enfants des crèches et des écoles à utiliser des sacs en plastique au lieu des toilettes, au cas où il y aurait des coupures de courant dans le pays". Une affirmation qui fait référence à un sujet publié notamment par l'Yle, la chaine publique nationale de Finlande. On y apprend effectivement qu'une directive de la capitale Helsinki, à destination des plus jeunes et de leurs enseignants, prévoyait une "façon d'éliminer les excréments lors d'éventuelles pannes de courant pendant l'hiver", les toilettes ne pouvant pas forcément être remplies d'eau dans ces cas-là. Or, cette directive prévoyait que, si la chasse d'eau ne pouvait plus être tirée, "les sièges des toilettes doivent être recouverts de sacs en plastique dans lesquels les enfants et le personnel peuvent réaliser leurs besoins". Des consignes actuellement mises à jour face au tollé du personnel des établissements. Il n'est donc aucunement question "d'enseignements" sur la question, et il s'agit ici d'une situation peu probable, selon les autorités finnoises.