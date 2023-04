Après ses propos polémiques sur LCI, l’ambassadeur de Chine en France convoqué au Quai d'Orsay

Vendredi 21 avril sur LCI, Lu Shaye, ambassadeur de Chine en France, a expliqué au sujet de la Crimée, occupée par Moscou depuis 2014 : "Ça dépend de comment on perçoit ce problème. Il y a l'Histoire. La Crimée était tout au début à la Russie. C'est Khrouchtchev qui a offert la Crimée à l'Ukraine dans l'époque de l'Union soviétique." Le diplomate a poursuivi son argumentaire, estimant que les pays de l'ex-URSS "n'ont pas le statut effectif dans le droit international parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut de pays souverain".

Des propos jugés "faux" et comme étant une "mauvaise interprétation de l'histoire" par Margus Tsahkna, ministre des Affaires étrangères de l'Estonie. Même réaction du côté de la Lituanie et de l'Ukraine, qui a réaffirmé que "tous les pays de l'ex-URSS ont un statut souverain clair inscrit dans le droit international". Mais la polémique n'est pas circonscrite à l'Europe de l'Est. "L'UE ne peut que supposer que ces déclarations ne représentent pas la position officielle de la Chine", a fustigé de son côté le chef de sa diplomatie Josep Borrell, critiquant lui aussi des propos "inacceptables". Près de 80 parlementaires européens ont appelé, dans une tribune parue dimanche dans Le Monde, la ministre des Affaires étrangères à déclarer l’ambassadeur de Chine "persona non grata".