Tollé en Indonésie après un mariage entre chiens à 12.000 euros

"Nous le regrettons beaucoup et nous voudrions nous excuser auprès de tous ceux qui aiment la culture traditionnelle javanaise et de tous les Indonésiens qui se sont sentis mal à l'aide et blessés", a déclaré la propriétaire de la chienne, Indira Ratnasari. Selon des médias locaux, l'intéressée travaille pour le gouvernement, ce que des internautes ont perçu comme un facteur aggravant. Une polémique qui intervient alors qu'en mars, le président indonésien Joko Widodo appelait les fonctionnaires à ne pas faire étalage de leur vie de manière "inappropriée" dans leurs publications sur les réseaux sociaux.