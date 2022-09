Tour Eiffel éteinte, drapeaux en berne... La France rend hommage à Elizabeth II

Emmanuel Macron a salué "une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle" et a évoqué "le souvenir d’une amie de la France". Elizabeth II entretenait une relation privilégiée avec la France, qui s'attachera à lui rendra hommage. Plusieurs initiatives ont déjà été annoncées, par l'Élysée et la maire de Paris Anne Hidalgo notamment.