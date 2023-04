"Ne pas en faire une ville pour les touristes" : Athènes se bat pour préserver ses derniers cinémas

Ces deux établissements font partie intégrante de l'histoire de l'une des plus anciennes capitales d'Europe. Et appartiennent tous deux à la caisse nationale de sécurité sociale (EFKA). Mais depuis plusieurs semaines, leur survie est en péril. Les bâtiments où ils sont hébergés pourraient être vendus à des investisseurs privés. Selon les informations de la presse grecque, l'Ideal, ouvert il y a plus d'un siècle, finirait dans les mains d'un groupe hôtelier pour être transformé en un hôtel cinq étoiles. L'Astor, né dans les années 40, devrait quant à lui être vendu à un investisseur privé. Une nouvelle qui a provoqué l'ire des Athéniens et du monde du cinéma. À commencer par l'une des figures du cinéma grec, Costa-Gravas.

Le cinéaste qui vit à Paris a rappelé que l'existence de ces salles étaient indispensables pour lutter contre la "barbarie". Yorgos Lanthimos, le réalisateur plusieurs fois nommés aux Oscars, a quant à lui souligné la "valeur sociale et culturelle" des deux salles "au centre d'une telle ville". "Nous sommes unis parce que ces cinémas sont des monuments culturels", a quant à lui déclaré le directeur de l'Académie hellénique du cinéma, Lefteris Charitos, rappelant que "l'Ideal est presque aussi vieux que le cinéma lui-même".