Italie : 5 euros pour parcourir 160 mètres, polémique après la réouverture du "sentier de l'amour" dans les Cinque Terre

"Le débat entre le maire de Riomaggiore et les autres municipalités porte sur la manière de limiter le tourisme dit de masse et sur la nécessité de le faire", résume le média italien Il Post. En creux, nous sommes ici face à "différentes approches de la gestion des flux touristiques dans les Cinque Terre, qui amènent chaque année des millions de personnes à visiter des villages de quelques milliers d'habitants".

Les habitants du secteur sont toutefois exemptés de billet, précise le Corriere della Sera : "Les résidents, les anciens résidents et les propriétaires de résidences secondaires de la municipalité de Riomaggiore ou La Spezia" ne doivent pas payer. La maire de Riomaggiore, à l'origine de ce changement, explique que "la gestion de la Via dell'Amore est actuellement expérimentale", et que "réglementer l'accès est non seulement nécessaire pour des raisons de sécurité mais aussi pour offrir aux visiteurs une expérience consciente".