Tourisme spatial : cinquième vol vers l'espace réussi pour Jeff Bezos et Blue Origin

Ce samedi matin, le vol comportait, en effet, à son bord la première femme née au Mexique à se rendre dans l'espace. Née à Gudalakara, avant d'arriver aux États-Unis à l'âge de sept ans, Katya Echazarreta a été sponsorisée par le programme "Space for Humanity" qui vise à démocratiser l'accès à l'espace et a été sélectionnée parmi 7000 candidats. Aujourd'hui âgée de 26 ans, elle est aussi devenue la plus jeune Américaine à dépasser les 100 km d'altitude.

L'équipage comprenait, en autres, le second Brésilien à prendre place dans l'habitacle, Victor Correa Hespanha, ainsi que les hommes d'affaires Hamish Harding, Jaison Robinson, Victor Vescovo et Evan Dick. Ce dernier avait déjà fait le voyage lors du troisième vol habité de New Shepard, en décembre dernier. Le prix payé par les touristes spatiaux n'est toutefois pas connu.