Cette vidéo est-elle la preuve d'un trafic d'enfants en Angleterre ?

En réalité, elles remontent à plus d’un an et demi. Le compte TikTok "Ramo Repus", qui se définit comme un "père, entrepreneur, mari", publie cette vidéo le 19 janvier 2022. Et obtient alors peu de visibilité. En légende, il affirme qu’"hier, (son) beau-frère a filmé cet événement : des enfants et des adultes sont retrouvés dans un camion après avoir effectué le dangereux voyage vers le Royaume-Uni". Autrement dit, ces personnes sortant du camion ne sont pas présentées comme des mineurs enlevés par un réseau criminel mais comme des clandestins cherchant à rejoindre Londres.

À l’époque, la presse britannique ne traite pas d’un tel incident. Ce type d’événement n’est pas rare sur le territoire, et spécialement dans les ports britanniques, où des migrants et réfugiés parviennent à déjouer les contrôles et à passer la frontière à bord de camions. Avec les traversées en mer, ces méthodes sont les plus utilisées par les personnes voulant rejoindre l’Angleterre. En 2021, les arrivées par camion ont même augmenté de 30% sur une année, selon le ministère de l’Intérieur britannique. Ce qui n’est pas sans risque. Le drame plus médiatisé remonte à 2019, lorsque 39 corps avaient été découverts dans un camion réfrigéré près de Londres.