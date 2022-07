Trafic de drogue : des "drones sous-marins" utilisés par les narcotrafiquants saisis en Espagne

Cette opération a permis à la police espagnole de saisir trois "drones sous-marins", plus précisément deux en cours de fabrication et un pratiquement terminé - "qui devaient être livrés à des trafiquants de drogue français pour le transport de quantités importantes de cocaïne", a expliqué la police, dans un communiqué. Ces appareils, d'une autonomie de 30 kilomètres et généralement dirigés à distance, pouvaient être utilisés pour acheminer de la drogue de part et d'autre du détroit de Gibraltar, est-il précisé.