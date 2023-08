Des dizaines d'œuvres archéologiques ont été restituées à l'Italie par la police new-yorkaise

Ce mardi, 42 œuvres archéologiques pillées entre 1970 et 1900 ont été restituées par la justice new-yorkaise à l’Italie. Elles avaient été vendues en contrebande dans toute l’Europe et aux États-Unis et certaines ont été saisies dans des musées et collections privées à New York.

La mégapole étant une plaque tournante du trafic international d’antiquités, depuis 2017, une campagne de restitution des œuvres pillées dans le monde entier entre 1970 et 1990 a été mise en place par la police new-yorkaise en étroite collaboration avec la police italienne.