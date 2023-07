Train blindé de Poutine : salle de sport, centre de beauté... on en sait un peu plus sur son aménagement

Vladimir Poutine multiplie les précautions pour assurer sa sécurité. C'est ce qui le pousse d'ailleurs depuis un an et demi à ne se déplacer à travers la Russie que sur les rails à bord d'un train aux wagons blindés. Mais, jusqu'à maintenant, leur contenu était un secret d'État bien gardé. C'était sans compter sur Mikhaïl Khodorkovski, l'ex-magnat du pétrole, emprisonné durant dix ans dans l'Extrême-Orient russe, devenu critique du Kremlin. Il dénonce désormais depuis Londres les turpitudes du régime russe grâce notamment au "Dossier Center", une sorte de WikiLeaks qu'il a fondé et qui est déjà à l'origine de plusieurs scoops.