Traité de l'Élysée : il y a 60 ans, un document pour sceller l'amitié entre l'Allemagne et la France

Relancer le tandem franco-allemand. C'est le défi lancé à Emmanuel Macron et Olaf Scholz qui, après des mois d'une relation houleuse, se retrouvent ce dimanche à Paris pour le 60e anniversaire du Traité de l'Élysée. Un texte historique qui avait scellé la réconciliation entre les deux pays.

Ce traité de coopération et d'amitié, signé le 22 janvier 1963 par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer au Palais de l'Élysée, est conclu à l'époque entre deux "ennemis de toujours" après des guerres sanglantes, dont deux conflits mondiaux, et près de 18 ans après l'effondrement du régime nazi. La République fédérale d'Allemagne et la France s'engagent ce jour-là à des consultations régulières sur toutes les questions essentielles de la politique étrangère, de défense et de sécurité, de la jeunesse et de la culture.