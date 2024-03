En Espagne, des soldats ont-ils changé de genre pour bénéficier d'avantages ?

Une loi entrée en vigueur en Espagne en 2023 facilite le changement de genre chez nos voisins. Elle serait aujourd'hui détournée par des soldats, qui l'utiliseraient pour bénéficier d'avantages initialement réservés aux femmes. TF1info revient sur l'origine de cette polémique.

À 35 ans, Roberto Perdigones a profité d'une loi espagnole entrée en vigueur en 2023. Elle facilite le changement de genre. Désormais femme aux yeux de l'état civil, cette militaire a témoigné dans les colonnes du site d'information El Español. Elle explique que cette évolution législative lui a apporté une série d'avantages notables : une hausse de salaire notamment (de l'ordre de 15%), les femmes bénéficiant de l'autre côté des Pyrénées d'une forme de "discrimination positive" pour renforcer la mixité dans l'armée.

L'intéressée ajoute par ailleurs qu'elle dispose désormais d'une chambre privative dans ses baraquements et qu'elle n'est plus soumise à certaines contraintes imposées aux hommes, en matière de coupe de cheveux par exemple.

Une manière de s'attaquer au militantisme féministe

Quelques dizaines de cas similaires sont rapportés dans la presse espagnole, qui souligne qu'une majorité des militaires concernées ont conservé leur prénom de naissance, ne cherchant pas non plus à faire évoluer leur apparence physique. Roberto Perdigones est prise en exemple, affichant aujourd'hui encore une barbe fournie. Dans le même temps, Daniel Gallardo s'exprime dans la presse : née homme, elle a également changé de genre et revendique avoir réalisé cette démarche afin de profiter de certains avantages (au sein de la police dans son cas).

Elle assure aujourd'hui la codirection d'une association dont le but est de fédérer ces agents publics ayant réalisé une transition de genre et tient des propos volontiers provocateurs. "L’article 14 de la Constitution espagnole dit que nous sommes tous égaux devant la loi, mais ce n’est pas vrai. Le féminisme a rompu cette égalité des droits", assure-t-elle.

Derrière ces discours, une opposition farouche au "féminisme radical" est revendiquée. Le tout en s'appuyant sur des textes de loi qui protègent aujourd'hui les individus ayant pris la décision de changer de genre devant l'état civil. Le texte voté l'an passé par les parlementaires se trouve dès lors détourné et dévoyé, au grand dam d'associations qui militent pour la reconnaissance et les droits des personnes LGBT+. L'une des plus importantes d'Espagne estime que des individus tels que Roberto Perdigones abusent de la législation en vigueur, et qu'ils devraient faire l'objet de poursuites.

Les autorités semblent en tout cas sensibilisées à cette problématique nouvelle. À l'automne dernier, le quotidien El País soulignait que l'état civil de Las Palmas, dans les Canaries, avait "rejeté la demande d'un sergent de l'armée de l'air de s'inscrire en tant que femme pour obtenir une promotion professionnelle". L'autorité judiciaire en charge du dossier avait ainsi estimé "que l'intention du requérant n'était pas de se prévaloir des cas légitimés par la loi, mais de tirer profit des avantages dont pourraient bénéficier les femmes en matière de discrimination positive".